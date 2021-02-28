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В Красноярске возник пожар на автомойке

По предварительным данным, площадь возгорания составляет 350 кв. м

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Автомойка загорелась в Красноярске на улице Свердловской. Предварительная площадь пожара составляет 350 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 22:00 (18:00 мск) поступило сообщение о загорании автомойки. Предварительная площадь пожара - 350 кв. м. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают восемь единиц техники и 30 человек.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что на месте пожара слышны хлопки.

Теги
РоссияКрасноярский край
Пожар на автомойке в Красноярске локализовали
Площадь возгорания составила 450 кв. м
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