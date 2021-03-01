В Красноярске отравились более 70 школьников

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Более 70 случаев отравления, предположительно, овощными салатами, выявлено у школьников в Красноярске. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В социальных сетях ранее появилась информация об отравлении учащихся трех школ и одного детского сада Красноярска. Начата прокурорская проверка.

"При получении информации из медицинских организаций о регистрации случаев иерсиниозной инфекции среди детей в возрасте от 7 до 14 лет, посещающих школы Советского и Октябрьского районов города Красноярска, незамедлительно начато проведение санитарно-эпидемиологического расследования. <...> Зарегистрировано более 70 случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом "псевдотуберкулез", - сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, предполагаемый фактор передачи возбудителя иерсиниозной инфекции - салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса.

У организатора питания выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей без термической обработки во всех школах данного организатора питания. На деятельность поставщика продуктов наложен временный запрет, материалы административного дела направлены на рассмотрение в суд.