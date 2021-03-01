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В Ижевске 10 человек обратились за помощью к медикам после ДТП с автобусом

27 февраля водитель пассажирского автобуса врезался в опору ЛЭП

ИЖЕВСК, 1 марта. /ТАСС/. Следователи организовали проверку после ДТП с пассажирским автобусом в Ижевске, которое произошло в минувшую субботу. На 1 марта за помощью к медикам обратились 10 человек, один госпитализирован, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Удмуртии.

Ранее сообщалось, что 27 февраля водитель пассажирского автобуса не справился с управлением в Ижевске и врезался в опору ЛЭП, тогда было известно о шести пострадавших.

"В момент ДТП в салоне автобуса находилось около 30 человек. По состоянию на 1 марта за медицинской помощью обратилось 10 человек, одна пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение", - сообщили в СК.

По факту ДТП организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение в части соблюдения требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров.

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