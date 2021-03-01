В ДТП с автобусом в Челябинской области пострадали девять человек

ЧЕЛЯБИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Челябинской области, пострадали девять человек, из них четверо несовершеннолетних. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.

"На 3-м км автодороги Усть-Катав - Орловка на территории Усть-Катавского городского округа водитель пассажирского автобуса ГАЗ, по предварительной информации, в условиях снегопада не учел состояние погодных условий, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, столкнувшись со стоящим грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом. В результате ДТП пострадали девять пассажиров, четверо из них несовершеннолетние", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что грузовой автомобиль, двигаясь на подъем в условиях снегопада, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.