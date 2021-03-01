Беременная пассажирка такси пострадала при столкновении машины с трамваем на юге Москвы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Такси и трамвай столкнулись на юге Москвы, пострадал один человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На Дубининской улице в районе дома 80 в 16:20 мск произошло ДТП с участием такси и трамвая. В результате столкновения пострадала пассажирка такси", - сказал собеседник агентства.

В данный момент на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД, обстоятельства ЧП устанавливаются.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что пострадавшая - беременная женщина, ее состояние и степень полученных травм устанавливаются.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", водитель такси, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и врезался в трамвай № 26, который следовал из депо. "На Дубининской улице задерживались трамваи № 3, 38, 39. Сейчас движение восстановлено", - уточнили в пресс-службе "Мосгортранса".

В новость внесены изменения (17:32 мск) - добавлены подробности в пятом абзаце