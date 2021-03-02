СМИ: трое солдат пострадали в результате двух взрывов мин в Колумбии

БОГОТА, 2 марта. /ТАСС/. По меньшей мере трое представителей Вооруженных сил Колумбии получили ранения в результате двух взрывов мин на востоке страны. Об этом в понедельник сообщила радиостанция RCN.

По ее данным, инциденты произошли в понедельник днем в восточном департаменте Норте-де-Сантандер. Первый взрыв произошел в муниципалитете Кукута, где пострадали двое солдат, второй - в муниципалитете Тибу, где ранения получил один военнослужащий. Все они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование.