В Таиланде при стрельбе на похоронах погибла кандидат в мэры

БАНГКОК, 2 марта. /ТАСС/. Женщина, баллотировавшаяся на пост мэра на предстоящих 28 марта муниципальных выборах, была застрелена на похоронах в провинции Ратчабури. Кроме того, ранения получили трое других кандидатов, а также районный чиновник.

Предполагается, что причины инцидента связаны с местной политикой и личным конфликтом. Стрельба произошла в молитвенном зале одного из храмов провинции. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, они были доставлены в ближайшие больницы. Кандидат в мэры Варапорн Ниамракса скончалась в медицинском учреждении, сообщила электронная версия газеты Bangkok Post.

Свидетели сообщили сотрудникам правоохранительных органов, что стрельба велась из-за главного изображения Будды. Число нападавших неизвестно. Полиция во вторник запросила в суде ордер на арест подозреваемого, которым является член провинциальной администрации Ванчарта Ниамракса. Ему будут предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, незаконном владении огнестрельным оружием и боеприпасами, а также их ношении в общественных местах без уважительной причины.