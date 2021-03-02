СК просит продлить до 8 июня домашний арест топ-менеджеру банка "Траст" Хабарову

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 3 марта рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста топ-менеджеру банка "Траст" Михаилу Хабарову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство следственных органов в отношении Хабарова о продлении срока домашнего ареста до 8 июня. Судебное заседание назначено на 3 марта на 10:00 мск", - сказала представитель суда.

В октябре прошлого года Пресненский суд Москвы арестовал Хабарова. Уголовное дело было передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ. 10 ноября 2020 года Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя о смягчении меры пресечения Хабарову на домашний арест.

Банкир обвиняется по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца компании "Деловые линии" Александра Богатикова. Хабаров вину не признает и считает, что с Богатиковым у него гражданско-правовой конфликт, который его оппонент превратил в уголовное разбирательство.