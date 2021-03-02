В Москве задержаны две женщины за мошенничество с квартирами

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии задержали в Москве двух подозреваемых в незаконном оформлении в собственность квартир умерших москвичей. Сумма ущерба от их незаконной деятельности превысила 22 млн рублей, сообщила ТАСС во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию поступила информация из департамента городского имущества Москвы о том, что один человек использовал разные подписи при заключении нескольких сделок с недвижимостью. В ходе проверки выяснилось, что злоумышленники, имея сведения об имуществе недавно умерших москвичей, не имевших наследников, по поддельным паспортам и документам, подтверждающим родство с покойными, получали у нотариуса фиктивные свидетельства о праве наследования квартир. Затем они предоставляли сведения в регистрирующие органы.

"Таким образом аферисты незаконно получили право собственности на три объекта недвижимости, расположенных в столице и принадлежавших городу Москве. По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного городскому бюджету, превысила 22 млн рублей, - сказала Волк. - Подозреваемые в совершении преступлений, 49-летняя жительница столицы и 41-летняя приезжая из Ульяновской области, задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии".

В ходе обысков у подозреваемых правоохранители обнаружили поддельные паспорта, фиктивные бланки согласий, доверенностей, свидетельств о праве на наследство, несколько банковских книжек, квитанции о денежных переводах, договоры купли-продажи, а также списки с адресами квартир.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В отношении одной из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, другая арестована.