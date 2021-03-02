В Кировской области возбудили уголовное дело в связи с покушением на убийство таксиста

ТАСС, 2 марта. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в связи с покушением на убийство таксиста в городе Кирово-Чепецке. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следователями возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство таксиста (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. В ходе допроса он признался в содеянном", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 26 февраля 32-летний житель области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на такси из Кирово-Чепецкого района в Киров. В районе деревни Прошино Кирово-Чепецкого района между пассажиром и водителем такси возник конфликт, подозреваемый достал нож и ранил им 32-летнего водителя в шею. Потерпевший остановил автомобиль, оказал сопротивление подозреваемому, после чего на место происшествия вызвал сотрудников полиции и медиков. Подозреваемый был задержан, водителя такси госпитализировали.