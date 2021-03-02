Заведующего муниципальными кладбищами Владивостока арестовали по подозрению в коррупции

ВЛАДИВОСТОК, 2 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело в отношении заведующего кладбищами муниципального бюджетного учреждения Владивостока "Некрополь" по подозрению в получении взятки в размере свыше 4 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба ведомства. Подозреваемый арестован.

"Следствием установлено, что обвиняемый, являясь должностным лицом, в обязанности которого входила организация работ по эксплуатации и содержанию кладбищ Владивостока, с марта 2020 года по январь 2021-го получил более 4 млн рублей от двух граждан за незаконную выдачу разрешений на установку опалубок на территории кладбища "Морское", а также на захоронение урн с прахом умерших в данные опалубки. В настоящее время обвиняемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Расследование продолжается.

В феврале 2021 года аналогичное дело в отношении бывшего руководителя "Некрополя" передано в суд. Его обвиняют в получении взяток на сумму более 326 млн рублей от похоронных компаний за беспрепятственное оформление заказов. По информации прокуратуры, также он заключил с аффилированной ему компанией договор аренды транспортных средств и спецтехники.

Статья "Получение взяток в особо крупном размере" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет со штрафом.