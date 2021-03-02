Члена УИК Пичужина обвиняют в нападении на омоновца в ходе акции 31 января в Москве

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали члена участковой избирательной комиссии (УИК) Романа Пичужина по обвинению в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции 31 января в Москве. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Дмитрий Захватов.

"Пичужина задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административное наказание. Сейчас его везут в Следственный комитет. Его обвиняют в том, что он ударил сотрудника ОМОН", - отметил он.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. По данным московской полиции, в несанкционированной акции 31 января в Москве участвовали около 2 тыс. человек. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.