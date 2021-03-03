Новое уголовное дело возбудили в отношении экс-мэра Петропавловска-Камчатского за взятки

ТАСС, 3 марта. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко о получении взятки в 2 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В декабре 2020 года суд приговорил бывшего мэра Петропавловска-Камчатского к 5,5 года колонии за взяточничество. Он признан виновным в получении взятки на общую сумму 900 тыс. рублей при заключении контрактов по благоустройству города.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело о четырех преступлениях коррупционной направленности по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), части 4 статьи 291.1 УК РФ (два эпизода посредничества во взяточничестве), части 5 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки"). По версии следствия, в период с мая по август 2018 года представитель одной из коммерческих организаций передал через посредников бывшему главе Петропавловск-Камчатского городского округа взятку в размере 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что взятка передавалась для беспрепятственного принятия выполненных работ по благоустройству города и получения приоритета при заключении муниципальных контрактов в будущем. Посредником при передаче денежного вознаграждения являлся родной брат чиновника. Он также был осужден на три года и шесть месяцев колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 2,2 млн рублей.

Поводом для возбуждения нового дела стали материалы прокурорской проверки и материалы УФСБ России по Камчатскому краю.