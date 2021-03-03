{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил уголовное дело после нападения нижегородского школьника с ножом на брата

Пострадавшего госпитализировали, он находится в критическом состоянии

ТАСС, 3 марта. Следователи Нижегородской области возбудили уголовное дело в связи с нападением 15-летнего школьника с ножом на своего старшего брата, сообщили журналистам в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следователем по Автозаводскому району Нижнего Новгорода следственного управления СК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, вечером 2 марта в квартире дома на проспекте Бусыгина подозреваемый ударил ножом старшего брата, 20-летнего потерпевшего доставили в городскую больницу. Врачи оценивают его состояние как критическое.

"Накануне произошедшего потерпевший поссорился с матерью и ударил ее. Подозреваемый [15-летний подросток] задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Он обучается в средней школе, на профилактических учетах не состоит", - добавили в СК.

Сейчас следователи работают с подозреваемым. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Теги
РоссияНижегородская область
Суд отправил под домашний арест замглавы департамента управделами Минспорта за растрату
Арест продлится до 24 марта
Читать полностью