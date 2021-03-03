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В России количество хищений у дольщиков за год выросло в два раза

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что полиция выявила более тысячи таких преступлений

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Количество мошенничеств со средствами дольщиков выросло вдвое за год. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии министерства.

"В центре нашего внимания по-прежнему остаются нарушения в области долевого строительства. Сотрудниками полиции здесь выявлено более тысячи преступлений, что почти в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года", - сказал Колокольцев.

Полиция установила 130 причастных к совершению указанных преступлений. В целях возмещения обманутым дольщикам причиненного ущерба арестовано имущество на сумму почти 10 млрд рублей.

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