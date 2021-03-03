Следователи проверят состояние автопарка скорой помощи Мурманска после гибели пациента

МУРМАНСК, 3 марта. /ТАСС/. Следственный отдел СК РФ по Мурманску начал доследственную проверку в связи с информацией о смерти пациента в машине скорой помощи, увязшей в снегу в одном из мурманских дворов. В ходе проверки будет оценено техническое состояние всего автопарка скорой помощи, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по области.

Ранее во вторник несколько местных СМИ сообщили об увязших в снегу во дворах Мурманска шести машинах скорой помощи, в одной из них пациент умер. Машина якобы была на "лысой резине".

"В сети интернет размещен видеоролик, в котором сообщается о том, что из-за неубранной придомовой территории в одном из дворов Мурманска, а также некачественной резины на колесах служебного транспорта, в автомобиле скончался пациент. По данной информации организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в сообщении.

В ходе проверки следователи оценят действия лиц, ответственных за уборку территории, а также техническое состояние машин скорой помощи.

Как сообщил во вторник Минздрав региона, техническое состояние машины скорой помощи в Мурманске, в которой во вторник умер пациент, соответствовало всем требованиям. Автомобиль был введен в эксплуатацию в 2020 году, укомплектован зимним комплектом шин. Он остановился во дворе для реанимации пациента с клиникой сердечной недостаточности. Спасти больного не удалось.

Помимо этого, следователи сообщили ранее о проверке информации о неочищенном от снега проезде к школе, в которой обучаются дети-инвалиды. Родители и сотрудники учреждения вынуждены переносить детей на руках. Во вторник вечером губернатор Андрей Чибис объявил о введении в Мурманске, Александровске и поселке Никель режима повышенной готовности в связи с прошедшими сильными снегопадами, снега выпало втрое больше месячной нормы. Губернатор потребовал очистить проезды и дворы от "снежной каши" до конца недели.