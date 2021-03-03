Премьер Швеции осудил нападение в Ветланде

СТОКГОЛЬМ, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен осудил нападение, случившееся в городе Ветланда в провинции Йёнчёпинг на юге Швеции, и высказал резкое неприятие применения насилия.

"Сейчас мои мысли с теми, кто оказался ранен в Ветланде, и их родственниками. Я осуждаю это ужасное насилие. На эти отвратительные действия мы отвечаем сплочением силы общества", - отметил Лёвен в заявлении, распространенном правительственной канцелярией.

По его словам, прокуратура и полиция безопасности уже начали расследование обстоятельств случившегося. Силовые структуры отслеживают ситуацию на предмет необходимости введения дополнительных мер безопасности.

"Это напоминание о том, сколь хрупка наша спокойная жизнь. Я хочу призвать всех подумать о пострадавших от насилия и о тех мужчинах и женщинах, что работают в больницах, полиции, коммунах и занимаются лечением раненых и восстановлением порядка", - сказал далее глава шведского правительства.

В среду в городе Ветланда 20-летний мужчина совершил нападение с использованием холодного оружия, в результате чего пострадали восемь человек. Сотрудники правоохранительных органов в ответ открыли огонь, в результате чего преступник был ранен, он госпитализирован. Случившееся классифицируется как покушение на убийство, но следствие изучает и террористические мотивы.