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В полиции подтвердили информацию о падении подростка из окна 17-го этажа в Москве

Инцидент произошел на Тамбовской улице

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Столичная полиция подтвердила информацию о падении подростка из окна квартиры на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По его словам, накануне в полицию поступило сообщение о противоправных действиях в одном из многоквартирных домов на Тамбовской улице. Звонивший сообщил, что правонарушитель находится в его квартире.

Ранее сообщалось, что на Тамбовской улице из окна 17-го этажа выпал 14-летний подросток. По предварительной информации, он убегал от родственника своей подруги, который вызвал полицию, так как подросток показался ему подозрительным. Как отметил источник, мальчик после падения остался жив и был доставлен в больницу.

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