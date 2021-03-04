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В Башкирии задержали директора компании, который пытался подкупить сотрудника ФСБ

В настоящий момент предприниматель заключен под стражу

ТАСС, 4 марта. Следователи задержали в Башкирии директора компании при попытке передать взятку в размере 500 тыс. рублей сотруднику ФСБ, возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан.

"Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего директора коммерческой организации по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в крупном размере")", - говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, директор организации, занимающейся реализацией нефтепродуктов, предложил одному из сотрудников ФСБ взятку в размере 500 тыс. рублей за прекращение в отношении него проверки и дальнейшее покровительство в предпринимательской деятельности. Сотрудник ФСБ предупредил директора о незаконности предложения, но подозреваемый продолжил настаивать на своем предложении. После передачи денег мужчину задержали.

"В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в сообщении.

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