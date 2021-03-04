В колонии в Ростовской области пятеро осужденных нанесли себе увечья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта. /ТАСС/. Пятеро осужденных, находившихся в карантинном отделении исправительной колонии №5 в городе Константиновске Ростовской области, нанесли себе порезы и царапины, их жизни ничего не угрожает. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Ранее в четверг местные СМИ сообщили о попытке совершения самоубийства несколькими заключенными колонии в городе Константиновске.

"3 марта 2021 года в ИК-5 ГУФСИН России по Ростовской области пятеро осужденных, содержащихся в карантинном отделении, после их перевода из другой исправительной колонии нанесли себе порезы и царапины. Осужденным незамедлительно была оказана медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сообщил представитель ГУФСИН.

В пресс-службе отметили, что осужденные предприняли такую акцию в связи с недовольством их переводом из другого исправительного учреждения и нежеланием отбывать наказание в колонии в городе Константиновске. По итогам проверки материалы направлены в компетентные органы, которые дадут правовую оценку действиям осужденных.