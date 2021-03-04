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Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Новой Зеландии

Объявлена угроза цунами

ТАСС, 4 марта. Сейсмологи зафиксировали в четверг землетрясение магнитудой 7,3 у северо-восточного побережья Новой Зеландии в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 238 км к северо-востоку от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 10 км.

Национальный центр предупреждения о цунами США предупредил об угрозе удара волны после землетрясения.

Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии предупредило о возможном затоплении территорий у восточного побережья Северного острова. "Активность цунами продлится несколько часов", - прогнозирует ведомство.

В новость внесены изменения (17:32 мск) - добавлена информация об угрозе цунами.

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