Суд по делу о гибели туристов из-за извержения вулкана в Новой Зеландии отложили до 3 июня

СИДНЕЙ, 5 марта. /ТАСС/. Судебные слушания по делу о гибели туристов во время извержения вулкана на острове Уайт-Айленд 9 декабря 2019 года были отложены до 3 июня по просьбе государственной службы охраны труда. Об этом в пятницу сообщает издание The New Zealand Herald со ссылкой на решение суда.

Государственная служба охраны труда и соблюдения правил техники безопасности Новой Зеландии (WorkSafe), выдвинувшая обвинившая в халатности против 13 физических и юридических лиц, не обеспечивших безопасность туристов, обратилась к суду с просьбой отложить слушания. В качестве причин регулятор назвал "сложность и масштаб дела", из-за которых всем сторонам нужно больше времени на подготовку к процессу.

Судья окружного суда Окленда Барни Томас удовлетворил просьбу WorkSafe и назначил слушания на 3 июня 2020 года.

Извержение вулкана, расположенного на новозеландском острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда, произошло 9 декабря 2019 года. В момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек. Сразу после извержения власти сообщили о девяти погибших, затем еще один человек умер в больнице, тела еще шестерых были обнаружены на острове в ходе специальной поисковой операции, организованной 13 декабря. Позднее стало известно о смерти еще шести пострадавших, умерших в клиниках Австралии и Новой Зеландии.

В ноябре 2020 года новозеландский регулятор в сфере охраны труда заявил, что ответственность за гибель туристов лежит на 10 организациях, обеспечивающих безопасность людей на острове, и лично на трех руководителях, которые были обязаны контролировать безопасность туристов, но не сделали этого. Если обвинения будут доказаны, обвиняемым грозит штраф, максимальный размер которого для юридических лиц составит 1,5 млн новозеландских долларов ($1,1 млн США), а для физических - до 300 тыс. новозеландских долларов ($211,5 тыс.).