В Сомали исламисты из "Аш-Шабаб" захватили тюрьму, освободив более 400 заключенных

ПРЕТОРИЯ, 5 марта. /ТАСС/. Боевики из исламистской террористической группировки "Аш-Шабаб" взяли штурмом в ночь на пятницу тюрьму в городе Босасо на северо-востоке Сомали. Об этом сообщил сомалийский портал Garowe.

В ходе перестрелки погибли три человека, еще пятеро получили ранения, отмечает он. По данным портала, боевикам удалось захватить тюрьму.

В свою очередь радиостанция Dalsan передала, что боевики освободили более 400 находившихся в тюрьме заключенных. Большинство из них - исламисты, ожидавшие суда, подчеркивает она. Тюрьма в портовом городе Босасо является крупнейшей в сомалийском штате Пунтленд.

"Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб" оценивается в 7 тыс. боевиков.