Во Владимире участник акции 23 января, напавший на полицейского, получил три года колонии

ВЛАДИМИР, 5 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владимира приговорил жителя ЗАТО Радужный к трем годам колонии общего режима за то, что мужчина распылил баллончик с газо-перцовой смесью в полицейского в ходе несогласованной акции 23 января 2021 года. Об этом в пятницу сообщили журналистам в областной прокуратуре.

"Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор жителю ЗАТО город Радужный Т. 1982 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти, то есть применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей") <…> Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил Т. наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, 23 января 2021 года мужчина находился на Театральной площади Владимира и принимал участие в несогласованном с органами местного самоуправления публичном мероприятии в форме митинга. "В рамках выполнения своих должностных обязанностей сотрудники органов полиции обеспечивали на данном мероприятии соблюдение правопорядка. С целью воспрепятствования их законным действиям Т. умышленно распылил одному из полицейских в лицо газо-перцовую смесь "Шок", чем причинил вред его здоровью", - говорится в сообщении.

Как отмечается, осужденный полностью признал вину в инкриминируемом преступлении и раскаялся в содеянном. Приговор в законную силу не вступил.