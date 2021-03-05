Движение на первой линии метро Петербурга остановили из-за падения на пути пассажира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Движение на участке Кировско-Выборгской ("красной") линии петербургского метро от станции "Автово" до станции "Площадь Восстания" временно остановлено из-за падения на путь пассажира. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале петербургской подземки.

"С 16:57 движение по Линии 1 осуществляется на участках "Проспект Ветеранов" - "Автово" и "Площадь Восстания" - "Девяткино" из-за падения пассажира на путь", - говорится в сообщении.

Первая линия проходит от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Девяткино".

Также в Telegram-канале сообщается, что станция "Проспект Ветеранов" Кировско-Выборгской ("красной") линии в 17:08 была закрыта на вход из-за большого пассажиропотока.