Мосгорсуд продлил арест бизнесмену Полонкоеву за покушение на главу ЦПЭ Ингушетии

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу продлил арест до июня ингушскому бизнесмену Хасану Полонкоеву, а также четверым его подельникам, обвиняемым в покушении на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагиму Эльджаркиеву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московским городским судом удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей. В отношении Полонкоева З. Х., Накастхоева И. М., Картоева А. А. продлена мера пресечения до 7 июня, в отношении Полонкоева Х. М., Полонкоева А. А. - до 6 июня", - сказали в пресс-службе.

СК РФ предъявил 11 фигурантам дела обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт") и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Никто из них вину не признал. Кроме этого, еще ряду лиц в связи с тем же делом в тех же преступлениях предъявлено обвинение заочно.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября 2019 года в Москве. В январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение: его машину обстреляли, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию. По подозрению в совершении этого преступления 7 декабря прошлого года Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена Хасана Полонкоева и двух его родственников. После этого были помещены под стражу еще несколько человек. При этом большей части из них вменяется в вину лишь покушение на жизнь Эльджаркиева, а не его убийство.