В Коми грузовик повредил теплотрассу

СЫКТЫВКАР, 5 марта. /ТАСС/. Водитель грузовика повредил арочную теплотрассу в поселке Краснозатонский Республики Коми. В результате 32 дома временно остались без отопления при 20-градусном морозе, восстановить теплоснабжение планируется в ближайшие шесть часов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Сыктывкара.

"В Краснозатонском ликвидируют последствия столкновения грузовика с теплотрассой, инцидент произошел сегодня вечером возле дома по улице Корабельная, 7. При заезде на производственную базу спецтехника задела арочную теплотрассу диаметром 150 мм. Аварийная бригада уже приступила к ремонту, на восстановление работоспособности теплотрассы понадобится около шести часов. На указанный период времени подача тепла приостановлена в 23 деревянных двухэтажных и девяти частных домах", - говорится в сообщении.

Данная линия находится в обслуживании муниципального предприятия "Жилкомуслуги". На месте аварии ситуацию контролирует вице-мэр столицы Коми Александр Можегов.

Виновник инцидента установлен, на месте также работают сотрудники ГИБДД.

По данным ЦГМС Коми, в ночь на 6 марта ожидается до 22 градусов ниже нуля, днем - минус 14-16 градусов.