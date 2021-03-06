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В Сахалинской области в детсаду выявили кишечную инфекцию

Семерых детей госпитализировали

ТАСС, 6 марта. Кишечная инфекция выявлена у девятерых воспитанников детского сада в поселке Шахтерск Углегорского района Сахалинской области. Об этом сообщили в субботу в департаменте информационной политики регионального правительства.

"В детском саду выявлены девять случаев заболевания кишечной инфекцией. Семеро воспитанников дошкольного учреждения госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном наблюдении. В состоянии пациентов отмечается положительная динамика, угроз здоровью нет", - говорится в сообщении.

На место для выяснения причин инцидента выехала комиссия областного Минздрава. "Представители Минздрава и Роспотребнадзора проведут тщательную проверку по факту", - добавили в департаменте.

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