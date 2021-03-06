Задержаны трое подозреваемых в похищении и заказном убийстве мужчины в Подмосковье

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в похищении и убийстве мужчины в Московской области. Заказчиком преступления оказался бывший тесть убитого, сообщила ТАСС в субботу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, днем 4 марта 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Маршала Тухачевского в Москве, группа лиц из четырех человек по предварительному сговору, применяя насилие к потерпевшему 1977 года рождения и электрошокер, насильно посадили последнего в автомобиль. После чего вывезли его на территорию Московской области в Красногорск, где совершили его убийство", - сказала она.

По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 33, пунктам "в", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Организация убийства и убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с похищением человека"). В ходе следствия установлено, что заказчиком убийства оказался бывший тесть потерпевшего. "Благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве, сотрудников столичного уголовного розыска, при силовой поддержке Росгвардии задержаны заказчик и двое исполнителей", - добавила представитель СК.

В данный момент разыскиваются возможные соучастники.