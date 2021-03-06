В Новосибирске пассажирку самолета задержали в состоянии наркотического опьянения

ТАСС, 6 марта. Сотрудники полиции задержали в новосибирском аэропорту Толмачево 39-летнюю жительницу Новосибирска, которая в ходе выполнения авиарейса из Владивостока вела себя неадекватно под воздействием наркотиков. Об этом в субботу говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД Медиа.

"Прибывшие транспортные полицейские установили, что через 15 минут после взлета лайнера одна из пассажирок встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания экипажа женщина не реагировала и была дезориентирована в пространстве, - говорится в сообщении. - В связи с возможностью причинения пассажиркой вреда себе или окружающим, бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью скотча и веревки ограничили ее в передвижении и удерживали в кресле до посадки самолета", - говорится в сообщении.

По словам женщины, перед вылетом из Владивостока она употребила синтетический наркотик.

В отношении задержанной пассажирки составили протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). В настоящее время женщина проходит медицинское освидетельствование, которое установит вид и степень опьянения.