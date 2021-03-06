ВС отклонил иск владельца PrimaMedia к журналистке из-за обвинения в изнасиловании

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Верховный суд России отклонил жалобу на решение по иску о защите чести и достоинства совладельца медиахолдинга PrimeMedia Алексея Мигунова к журналистке "Сибирь.Реалии" Екатерине Федоровой. Это следует из текста определения суда, с которым ознакомился ТАСС.

Ранее Федорова написала в Facebook пост, в котором заявила, что Мигунов изнасиловал ее. Это сообщение разместили еще две женщины. В ответ Мигунов подал иск о защите чести и достоинства, а также деловой репутации. Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону совладельца PrimeMedia, однако Девятый кассационный суд отменил решения и вернул дело на новое рассмотрение. Это решение Мигунов обжаловал в Верховном суде. "Судебная коллегия Верховного суда определила оставить решение Девятого кассационного суда без изменения, а жалобу Мигунова - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Как подчеркивается в документе, суды первой и апелляционной инстанций вынесли решение в пользу Мигунова, поскольку журналистка не смогла подтвердить свою запись в соцсети фактами. В полицию она не обратилась, уголовного дела возбуждено не было.

При этом Девятый кассационный суд постановил, что доказательства виновности истца в уголовном преступлении не должны обсуждаться в гражданском процессе. Требование же суда предоставить обвинительный приговор как единственное доказательство сексуального насилия противоречит принципу объективности.

"Право на жизнь, свободную от гендерного насилия, неразрывно связано с другими правами человека, такими как право на свободу выражения мнений, и неотделимо от этих прав. Одной из форм обсуждения латентной и табуированной проблемы сексуального насилия стала возможность для переживших насилие женщин открыто делиться своим опытом, обсуждать его со своими близкими и с общественностью", - говорится в определении Верховного суда.

Согласно определению Верховного суда, подобные дела должны рассматриваться более тщательно, а каждое вынесенное решение должно учитывать конфликт между правом на свободу выражения мнения женщины, пережившей сексуальное насилие, и защитой деловой репутации.