Украина организует возвращение на родину 28 пассажиров автобуса, попавшего в Польше в ДТП

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Украинская сторона организует возвращение на родину 28 пассажиров автобуса, попавшего в Польше в ДТП, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщил в субботу консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

"Мы отправляем 28 человек на Украину. Полиция выдает им документы и их вещи", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24". Остальные пассажиры автобуса находятся в больницах. "Они проходят обследования. По мере возможности тех, кому разрешат, будем отправлять на родину. Перевозчик дал свой автобус, и он довезет их туда, куда скажут", - добавил дипломат. По его словам, люди решили уехать домой, несмотря на травмы, полученные во время аварии. "В автобусе люди, у которых есть сломанные ноги, руки, разбиты лица и головы, но они транспортабельны", - сказал Павлюк.

Ранее в субботу поступали данные о шести, затем о пяти гражданах Украины, которые погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Польше, следовавшим по маршруту Познань - Херсон. По информации телеканала "Украина-24", в автобусе находились 57 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, возможно, он уснул за рулем.

По данным польской прокуратуры, личность троих погибших была установлена на месте, так как у них были при себе документы. Имена еще двух женщин выясняются. В больницах на данный момент находятся 29 человек, 14 из них в тяжелом состоянии.

Из материалов дела следует, что перед аварией водитель ехал со скоростью 96-97 км в час, но непосредственно перед ДТП скорость снизилась до 45 км в час. Автобус ударился в отбойник, перевернулся на правую сторону и съехал вниз по насыпи. Исследования показали, что оба водителя были трезвыми.