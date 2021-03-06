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В Башкирии произошло ДТП с участием автобуса и двух фур

В результате происшествия один человек погиб, трое пострадали

ТАСС, 6 марта. ДТП с участием двух грузовиков и пассажирского автобуса произошло вечером в субботу в Башкирии. В результате ДТП один человек погиб, трое пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

На момент аварии в салоне автобуса находились 39 человек. ДТП произошло около 23:30 по местному времени (21:30 мск) в Иглинском районе на 1 496 км автодороги Самара - Уфа - Челябинск.

"По предварительным данным, столкнулись два встречных грузовика. После чего на один из грузовиков наехал попутный пассажирский автобус. Предположительно, погиб один из водителей большегруза, второй получил травмы. Из автобуса пострадал водитель и один из пассажиров, несовершеннолетний", - отмечается в сообщении.

Движение на участке дороги перекрыто, организован объезд. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ЧП.

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РоссияБашкортостан
Число погибших в ДТП с автобусом и двумя фурами в Башкирии выросло до двух
В результате происшествия еще два человека пострадали
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