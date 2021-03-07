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Потасовка произошла между водителем и полицейским после ДТП в центре Москвы

Во время драки мужчина нецензурно выражался в адрес сотрудника правоохранительных органов, причина конфликта устанавливается

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Водитель одного из автомобилей, который попал в ДТП на Смоленском бульваре в центре Москвы, устроил потасовку с полицейским. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"После ДТП на Смоленском бульваре между, предположительно, водителем одного из автомобилей и сотрудником полиции произошла потасовка, в ходе которой он нецензурно выражался в адрес сотрудника правоохранительных органов. Что стало причиной - устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что в ДТП попал автомобиль такси, Mercedes Gelandewagen и еще одна иномарка.

На Смоленском бульваре в районе дома №19 в ночь на воскресенье столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, пострадали четыре человека. На месте ДТП заняты четыре полосы внешней стороны Садового кольца, движение осуществляется по одной полосе.

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