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Один человек погиб при пожаре в квартире на западе Москвы

Еще один человек пострадал, его госпитализировали

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома на западе Москвы, погиб один человек, еще один пострадал. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"По адресу: Боровский проезд, дом 20, в пятиэтажном жилом доме в одной из квартир начался пожар. Площадь составила 2 кв. м. Погиб один человек, еще один человек пострадал", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, бригадой скорой помощи пострадавший госпитализирован. В данный момент пожар потушен. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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