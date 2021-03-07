Один человек погиб при пожаре в квартире на западе Москвы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома на западе Москвы, погиб один человек, еще один пострадал. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"По адресу: Боровский проезд, дом 20, в пятиэтажном жилом доме в одной из квартир начался пожар. Площадь составила 2 кв. м. Погиб один человек, еще один человек пострадал", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, бригадой скорой помощи пострадавший госпитализирован. В данный момент пожар потушен. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.