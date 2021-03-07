"СибурТюменьГаз" заявила об отсутствии рисков повторного возгорания углеводородов на Оби

ТАСС, 7 марта. Риски повторного возгорания углеводородов после аварии на трубопроводе в акватории реки Оби в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре отсутствуют. Газ идет в штатном режиме, сообщил журналистам гендиректор АО "СибурТюменьГаз" Александр Тепляков.

"Рисков повторного возгорания нет. Технологический режим на предприятиях компании штатный. Транспортировка продуктов газопереработки из Нижневартовского ГПЗ на Южно-Балыкскую головную насосную станцию ведется через основную линию газопродуктопровода", - сказал он.

Тепляков отметил, что специалисты компании "СибурТюменьГаз" завершают работы по утилизации оставшихся продуктов газопереработки в отсеченном участке.

Он также рассказал, что экспертиза промышленной безопасности в 2020 году не обнаружила технических дефектов трубопровода, поврежденного в результате аварии. "Участок газопродуктопровода 2001 года постройки. Экспертиза промышленной безопасности с современными методами внутритрубной диагностики была завершена сертифицированной организацией в 2020 году с действием сертификатов до 2023 года. На данном участке дефектов по результатам экспертизы не обнаружено, предписаний надзорных органов не выносилось", - рассказал Тепляков.

Правительство Югры ранее в субботу сообщило о пожаре в акватории реки Обь в районе Нижневартовска. Пострадал один человек. По предварительным расчета Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 тонн углеводородов.