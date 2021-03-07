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В Новой Москве произошло ДТП с участием автобуса, "Газели" и легковой машины

В результате происшествия пострадал один человек

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Автобус столкнулся с легковой машиной и грузовой "Газелью" на Киевском шоссе в Новой Москве, в результате ДТП пострадал один человек. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"На 27-м километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием трех транспортных средств: автобуса, грузовой "Газели" и легкового автомобиля. В результате один человек пострадал", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в момент ДТП в автобусе находились примерно 20 человек. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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