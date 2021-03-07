В Красноярском крае возбудили дело о гибели ребенка, спрыгнувшего с сарая в сугроб

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Сотрудники СК в Красноярском края возбудили дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 11-летнего мальчика. Тело пропавшего накануне в Мотыгинском районе на востоке Красноярского края ребенка нашли в воскресенье. По предварительным данным, он прыгнул в сугроб с крыши сарая и, застряв, задохнулся под снегом, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"6 марта, около 23:30 (19:30 мск), в следственные органы из полиции поступило сообщение о безвестном исчезновении 11-летнего мальчика. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, через непродолжительное время тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено в огороде за надворными постройками", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, когда бабушка мальчика ушла по делам из дома, ребенок пошел гулять на улицу и стал прыгать в сугроб с крыши сарая. Прыгнув в очередной раз, он упал головой вниз, не смог самостоятельно выбраться из-под толщи снега и задохнулся.

Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности малолетнему).