Ярославское УФСИН опровергло обвинения в избиении подследственного в СИЗО Рыбинска

ТАСС, 7 марта. Сотрудники УФСИН по Ярославской области не применяли физическую силу и специальные средства к 34-летнему подследственному Максиму Меликову, который находится в СИЗО № 2 города Рыбинска, за медицинской помощью мужчина не обращался. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе УФСИН.

"По факту появления в средствах массовой информации сведений о якобы избиении подследственного в СИЗО-2 УФСИН России по Ярославской области сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Физическая сила и специальные средства сотрудниками следственного изолятора к подследственному не применялись. За медицинской помощью поступивший гражданин не обращался", - сообщили в пресс-службе.

В региональном УФСИН уточнили, что досмотр личных вещей подследственного проводился с использованием технических средств, при этом велась видеосъемка.

Ранее в следственном управлении СК по региону сообщили о начале доследственной проверки после появления в СМИ сведений о превышении сотрудниками СИЗО-2 своих должностных полномочий. В издании "Ярновости" перед этим появилась информация о том, что семь сотрудников УФСИН избили в СИЗО № 2 Рыбинска 34-летнего подследственного Максима Меликова. Якобы при оформлении в СИЗО сотрудники хотели ввести в его организм металлоискатель, чтобы убедиться, что он не пытается пронести с собой запрещенные предметы. Подследственный отказался, после чего был избит, продукты, переданные ему родственниками, сотрудники уничтожили.