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Загоревшееся в Охотском море судно буксируют к берегу

Прибытие в бухту Тихая ожидается около часа ночи 8 марта, сообщили в пресс-службе Росморречфлота

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Рыболовецкое судно "Витим" в Охотском море, на котором 6 марта возник пожар, взято на буксир. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе Росморречфлота.

"К берегу его буксирует спасательное судно "Суворовец". Прибытие в бухту Тихая ожидается около часа ночи 8 марта", - сказал представитель Росморречфлота. Безопасность транспортировки обеспечивает еще один спасательный буксир.

По словам собеседника агентства, это достаточно сложная операция, так как судно обледенело и имеет крен в 40-45 градусов. Скорость буксировки небольшая, погода сейчас благоприятная.

В субботу в акватории залива Петра Великого в районе острова Аскольд загорелось рыболовецкое судно "Витим". На его борту находились 30 человек, они на спасательных плотах покинули судно, а затем были подняты рыболовецким судном "Алчан", которое доставило их во Владивосток. Один из моряков повредил руку.

Рыболовецкое судно "Витим" принадлежит ООО "Пасифик Краб". Оно ходит под флагом РФ, порт приписки - Владивосток.

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