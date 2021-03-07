Пикап врезался в остановку в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Водитель пикапа не справился с управлением и врезался в остановку в Красноярске, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе три подростка. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

"В вечернее время водитель пикапа марки SsangYong... в районе остановки общественного транспорта "Зенит" из-за внезапной помехи со стороны другого автомобиля не справился с управлением и допустил выезд на остановку, на которой находились люди, с последующим наездом на четырех пешеходов. Пострадавшие, среди которых трое несовершеннолетних 15-16 лет и мужчина, с различными травмами доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.