Бастрыкин взял на личный контроль расследование убийства женщины и ее внуков в Подмосковье

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование убийства женщины и троих детей в Ликино-Дулеве в Подмосковье, сообщается на сайте ведомства.

"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, а также поставил ход расследования уголовного дела на личный контроль", - сообщает СК.

Прокуратура Московской области также взяла на особый контроль расследование убийства на улице Степана Морозкина. По поручению исполняющего обязанности прокурора Московской области Андрея Ганцева, с целью координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель прокурора области Олег Черсков и Орехово-Зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин. "Также прокуратурой области организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, проведение которой поручено Орехово-Зуевской городской прокуратуре", - сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталья Григорьева.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что по факту убийства в квартире 45-летней женщины и троих детей возбуждено уголовное дело. На их телах обнаружены множественные колото-резаные ранения. На место выехала следственно-криминалистическая группа. Устанавливаются обстоятельства убийства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, по подозрению в убийстве бабушки и трех ее внуков задержан сын убитой. Он находится в неадекватном состоянии. По словам источника, мать погибших детей оставила их утром с бабушкой и уехала. Когда она вечером вернулась, не смогла открыть входную дверь и вызвала полицию и спасателей. Вскрыв дверь, они обнаружили тела детей и их бабушки.