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Шесть человек пострадали из-за случайного подрыва самодельной бомбы в школе в США

Полиция и ФБР устанавливают обстоятельства случившегося и тип взрывчатого вещества
© AP Photo/Carlos Osorio, архив

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Ученик школы в Ньюэйго (штат Мичиган) принес самодельное взрывное устройство в учебное заведение и случайно привел его в действие в классе. Как проинформировала пресс-служба местной полиции, в результате происшествия пострадали шесть человек.

По сведениям правоохранительных органов, инцидент произошел в понедельник утром. "Предварительное расследование показало, что 16-летний учащийся случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, которое принес с собой", - говорится в размещенном в Twitter сообщении.

В результате хозяин бомбы получил ранения средней степени тяжести, четверо его одноклассников - легкие травмы, к помощи медиков также обратилась классный руководитель. Полиция и ФБР устанавливают обстоятельства случившегося и тип взрывчатого вещества.

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