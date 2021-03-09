В Уфе возбудили уголовное дело из-за оплаты за недостроенный детский сад

УФА, 9 марта. /ТАСС/. Управление капитального строительства Башкирии оплатило и приняло недостроенный детский сад в Демском районе Уфы. В связи с этим возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии во вторник.

"Несмотря на неисполнение подрядчиком условий договора и отсутствие заключения Госкомитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору о соответствии объекта проектной документации, должностные лица Управления капитального строительства Республики Башкортостан приняли объект и оплатили фактически невыполненные работы. В результате неправомерных действий неустановленных должностных лиц заказчика сданный в 2019 году детский сад до настоящего времени не эксплуатируется", - сказано в сообщении.

Управление капстроительства в 2018 году заключило контракт на строительство объекта без проведения торгов с ФГУП "Управление строительства № 3 ФСИН России", сумма которого превысила 227 млн рублей. При этом строительные работы по договору генерального подряда выполняла другая организация, детский сад строился по нацпроекту "Демография".

"По указанным фактам прокуратура направила материалы в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). За ходом его расследования установлен особый контроль", - добавили в прокуратуре.