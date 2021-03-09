Следствие просит арестовать обвиняемого в убийстве женщины и трех ее внуков в Подмосковье

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Орехово-Зуевский суд Подмосковья получил ходатайство следствия о заключении под стражу обвиняемого в убийстве женщины и троих детей в подмосковном Ликино-Дулеве. Об этом ТАСС во вторник сообщили в суде.

"В суд поступило ходатайство об избрании Сергею Морозову, обвиняемому в совершении убийств, меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства.

Уголовное дело было возбуждено по факту убийства в квартире 45-летней женщины и троих детей (одному восемь лет и двоим - по два года). На их телах обнаружены множественные колото-резаные ранения.

По сведениям источника ТАСС, обвиняемый является племянником убитой женщины. По словам источника, мать погибших детей оставила их утром с бабушкой и уехала. Когда она вечером вернулась, то не смогла открыть входную дверь и вызвала полицию и спасателей. Вскрыв дверь, они обнаружили тела детей и их бабушки с ножевыми ранениями.