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На юге Москвы водитель Porsche пробил стену многоэтажного паркинга

Специалисты решают вопрос об извлечении автомобиля из стены

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Водитель Porsche пробил стену многоэтажного паркинга на улице Корабельной на юге Москвы. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах.

"Около 10:00 по адресу: улица Корабельная, дом 6А, строение 1, водитель автомобиля Porsche Macan не справился с управлением и пробил стенку многоэтажного паркинга, предположительно, на уровне четвертого этажа. Пострадавших в результате происшествия нет", - сказал собеседник агентства.

В данный момент обстоятельства устанавливаются. Специалисты думают, как извлекать автомобиль из стены.

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