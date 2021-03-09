На юге Москвы водитель Porsche пробил стену многоэтажного паркинга

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Водитель Porsche пробил стену многоэтажного паркинга на улице Корабельной на юге Москвы. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах.

"Около 10:00 по адресу: улица Корабельная, дом 6А, строение 1, водитель автомобиля Porsche Macan не справился с управлением и пробил стенку многоэтажного паркинга, предположительно, на уровне четвертого этажа. Пострадавших в результате происшествия нет", - сказал собеседник агентства.

В данный момент обстоятельства устанавливаются. Специалисты думают, как извлекать автомобиль из стены.