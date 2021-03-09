Экс-полицейского, подозреваемого в убийстве малолетнего сына в Москве, арестовали

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве своего шестилетнего сына. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Чертановского районного суда Москвы в отношении Хижняка Игоря Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 мая", - сказала собеседница агентства.

Как сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, в ближайшее время для проверки психического здоровья мужчины будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

В ночь на 8 марта в квартире жилого дома на Пролетарском проспекте в Москве было обнаружено тело ребенка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что в квартире находился его отец 1981 года рождения, который совершил преступление. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали отца мальчика находившегося, как предполагается, в состоянии сильного опьянения. Задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов Москвы.

Полиция после служебной проверки уволила мужчину. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка").

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что мальчику было шесть лет. Он умер от телесных повреждений. Прибывшие медики не смогли его спасти. В связи с убийством прокуратура начала проверку. Результаты расследования дела поставлены прокуратурой Москвы на контроль.

В новость внесена правка (19:49 мск) - передаеся с уточнением статуса полицейского.