Главу клиники хирургии в Москве, где изувечили пациентку, приговорили к 22 месяцам колонии

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы приговорил к 22 месяцам в колонии главу клиники пластической хирургии, пациентка которой ранее впала в кому. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Суд признал 57-летнюю гендиректора московского коммерческого центра реконструктивной хирургии Гульнару Шах виновной по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

"Установлено, что Шах, являясь единственным учредителем коммерческого центра реконструктивной хирургии, достоверно зная, что у возглавляемой ею клиники нет лицензии на оказание медицинских услуг по профилю "пластическая хирургия", вступила в сговор с пластическим хирургом и анестезиологом-реаниматологом, которые согласились за денежное вознаграждение проводить пластические операции", - сообщила Нефедова.

В середине ноября 2018 года в помещении частной клиники на улице Ленинская Слобода, непригодном для проведения операций, 25-летней женщине провели пластические операции, не отвечающие требованиям безопасности. В результате повреждений кровеносных сосудов у потерпевшей развилась массивная кровопотеря и угрожающее жизни состояние. Но лишь спустя трое суток женщине вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в тяжелом состоянии в одну из столичных больниц, где квалифицированные врачи спасли ей жизнь. В результате действий соучастников женщине был причинен тяжкий вред здоровью. По данным СМИ, врачи городской больницы обнаружили перелом основания черепа.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шах к 1 году 10 месяцам лишения свободы с лишением права осуществлять медицинскую деятельность сроком на 2 года. Подсудимая взята под стражу в зале суда. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму 560 тыс. рублей", - сообщила Людмила Нефедова.

Уголовные дела в отношении соучастников - проводивших операцию врача и анестезиолога - выделены в отдельное производство.