В здании бывшего кинотеатра "Ленинград" в Москве начался пожар

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Пожар вспыхнул в здании бывшего кинотеатра "Ленинград" на севере Москвы, сообщили в ГУ МЧС по Москве.

"По адресу: Новопесчаная улица, дом 1, в неэксплуатируемом четырехэтажном кирпичном здании происходит возгорание на втором этаже", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

На месте работают пожарные, возгорание локализовано. Информация о пострадавших не поступала.

Здание захламлено, наблюдается сильное задымление. Площадь пожара 100 кв. м. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, обнаружено два очага пожара.

"В зале на третьем этаже произошел пожар на площади 60 кв. м и на сцене - 40 кв. м. Горели демонтированные кресла", - сказал собеседник агентства.

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