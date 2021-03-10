Мосгорсуд признал законным штраф журналисту Тюняеву за ложную информацию о коронавирусе

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным назначение штрафа в размере 400 тыс. рублей журналисту и блогеру Андрею Тюняеву по уголовному делу о распространении недостоверной информации о коронавирусе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Приговор Симоновского суда Москвы был обжаловал как защитой Тюняева, так и прокуратурой.

"Мосгорсуд рассмотрел представление прокуратуры и апелляционную жалобу адвоката на приговор Симоновского районного суда города Москвы, которым Тюняев признан виновным в совершении преступления по ст. 207.1 УК РФ ("Распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения"). Суд апелляционной инстанции оставил приговор суда без изменения, а представление прокуратуры и апелляционную жалобу без удовлетворения", - сказал представитель суда.

Как было установлено судом, Тюняев через YouTube распространил свой ролик, в котором было сказано, что коронавирус - это "болезнь Фейгельсона-Якобсона", опасная лишь для лиц еврейской и армянской национальностей. Суд также счел дезинформацией другой ролик журналиста, в котором тот заявил, что под видом борьбы с коронавирусом у здоровых людей изымают внутренние органы и потом продают их для трансплантации.